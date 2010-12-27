Александр Беглов возглавил медиарейтинг губернаторов СЗФО с 11 тысячами упоминаний в прессе

В октябре врио Петербурга возглавил рейтинг медиаупоминаний по региону.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов занял лидирующую позицию в медиарейтинге по Северо-Западному региону страны. Стоит отметить, что среди всех 85 глав регионов политик уверенно закрепился на шестой строчке таблицы. Данные взяты за октябрь 2018 года. Такие сведения передает аналитический ресурс "Медиалогия". Александра Беглова упоминали в прессе более 11 тысяч раз.

Добавим, что в тройку лучших вошел территориальный "сосед" - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также градоначальник Калининграда Антон Алиханов.

Напомним, что в Петербурге семьям погибших от ЧС и терактов предоставят расширенную бесплатную юридическую помощь.

Фото: Piter.tv