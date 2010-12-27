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Беглов лично проконтролирует комитет по внешним связям
Сегодня, 16:26
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Беглов лично проконтролирует комитет по внешним связям

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Ранее комитет входил в зону ответственности вице-губернатора Олега Маркова.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что Беглов лично проконтролирует комитет по внешним связям. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.

Ранее комитет входил в зону ответственности вице-губернатора Олега Маркова. Известно, что полномочия передадут в руки возглавит его Евгений Григорьев. Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 19 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником.

Фото:gov.spb.ru

Теги: беглов, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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