Ранее комитет входил в зону ответственности вице-губернатора Олега Маркова.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что Беглов лично проконтролирует комитет по внешним связям. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.

Ранее комитет входил в зону ответственности вице-губернатора Олега Маркова. Известно, что полномочия передадут в руки возглавит его Евгений Григорьев. Отмечается, что распоряжение вступает в силу с 19 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поздравил петербургских энергетиков с профессиональным праздником.

Фото:gov.spb.ru