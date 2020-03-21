Бастрыкин наградил петербуржца, который задержал убийцу пенсионера

Александр Бойцов стал очевидцем убийства 80-летнего пенсионера и помог задержать убийцу.

Петербуржец Александр Бойцов был награжден медалью "Доблесть и отвага" за помощь в поимке убийцы 80-летнего пенсионера. Мужчина задержал преступника и передал его полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что этот отважный Бойцова поступок должен стать примером для всех. После награждения началось оперативное совещание на базе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенница выманила у пенсионера полмиллиона рублей.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации