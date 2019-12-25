Аварийные работы на Малом проспекте В.О изменят маршрут троллейбуса

Работы продлятся с 30 июля до неопределенного срока.

Аварийные работы на Малом проспекте Васильевского острова, у дома №2, временно изменят маршрут троллейбуса №9. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", путь транспорта будет изменен в одном направлении с 30 июля и до окончания работ, срок которых пока неизвестен.

Троллейбус проследует от конечной "Улица Кораблестроителей" по привычной трассе до Наличной улицы, далее по Большому проспекту, 1-й и Кадетской линиям, затем снова по своей обычной трассе до конечной "Ординарная улица". В обратном направлении, от Ординарной улицы до улицы Кораблестроителей троллейбусы поедут по привычному пути.

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