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АstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса
Сегодня, 11:40
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lesjasap

АstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

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Тесты возобновились только на территории Японии, в США - еще нет.

АstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса в Японии. В заявлении предприятия уточняется, что препарат создан Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией.

Клинические испытания вакцины возобновились после консультаций с японским Агентством по надзору за фармацевтическими препаратами и медицинским оборудованием

пресс-релиз AstraZeneca

Специалисты продолжили коммуницировать с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) в целях упрощения процесс изучения данных, которые требуются для принятия решение о возобновлении тестов на территории США.

Напомним, что Токио подписало контракты с AstraZeneca и американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку экспериментальных вакцин против COVID-19. Каждая компания поставит Японии по 120 млн доз своих лекарств.

Moderna не успеет подготовить вакцину от коронавируса к выборам в США.

Фото: Youtube/Reuters

Теги: аstrazeneca, вакцина, клинические испытания, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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