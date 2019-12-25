Тесты возобновились только на территории Японии, в США - еще нет.

АstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса в Японии. В заявлении предприятия уточняется, что препарат создан Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией.

Клинические испытания вакцины возобновились после консультаций с японским Агентством по надзору за фармацевтическими препаратами и медицинским оборудованием пресс-релиз AstraZeneca

Специалисты продолжили коммуницировать с Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) в целях упрощения процесс изучения данных, которые требуются для принятия решение о возобновлении тестов на территории США.

Напомним, что Токио подписало контракты с AstraZeneca и американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку экспериментальных вакцин против COVID-19. Каждая компания поставит Японии по 120 млн доз своих лекарств.

Moderna не успеет подготовить вакцину от коронавируса к выборам в США.

Фото: Youtube/Reuters