Андрей Свиридов: "У меня не было проблем с тем, как найти свою индивидуальность"

Представить свою жизнь без интернета современным людям практически невозможно. Даже такая мелочь, как найти интересный фильм или сериал на вечер сейчас решается с помощью пару кликов или оформленной подписки. Однако около тридцати лет назад все было иначе. С 4 марта телеканал ТНТ начинает показ комедийного сериала "Камера Мотор" о жизни видеосалонов и кинорежиссере, который по нелепой случайности окажется за решеткой.

Актер театра и кино Андрей Свиридов побеседовал с редакцией Piter.TV о своем герое по прозвищу "Немой", о творческом пути и любви к Петербургу.

Андрей, с 8 и где-то до 25 лет вы профессионально занимались баскетболом. Многих спортсменов отличает стальная закалка. А какие личные спортивные навыки вам помогли построить карьеру артиста?

Баскетбол − это командный вид спорта. Кино − это также командная игра. Очень много схожего в этом плане есть. Также идут профессиональные сезоны, ты подписываешься на сезон в команде, отыгрываешь его, потом могут быть перемены, уходишь в другую команду, либо с тобой продлевают сотрудничество.

Ты можешь долго сниматься в одном проекте, либо параллельно в каких-то иных. Бывает по-разному, но в целом кино похоже на спорт.

Стальная закалка есть и у моржей.

Нет, спорт дает другое. Прежде всего, самодисциплину, уважение к команде, умение проигрывать, но вставать и двигаться дальше, двигаться к победе, несмотря ни на что. Быть профессионалом своего дела и обладать чувством такта. Это такие маленькие, но очень важные аспекты, которые, я считаю, должны присутствовать у профессионала любого вида деятельности.

Поэтому эти качества перешли в мою ежедневную привычку и в профессиональную актерскую деятельность.

Как всё-таки вы пришли к своей индивидуальности и раскрыли её на экране?

Первая часть моей жизни − это был спорт. Я рос весельчаком, но окружающие уже видели, что во мне есть какие-то творческие замашки. Однако благодаря спорту и образованию у меня сформировался тот характер, который позволил мне идти дальше к своей мечте. У меня появилась уверенность и силы достигать свои цели. Я пробовал покорить Голливуд, снимался в клипах на песни Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса.

Вернувшись в Россию, шаг за шагом добивался здесь своего карьерного уровня. У меня не было проблем с тем, как найти свою индивидуальность. Тут не то, чтобы найти, а важнее было раскрыть и реализовать свой потенциал. Внешние данные уже указывали на то, что я буду высоким, по этой причине я был больше заложником фактуры, играя в баскетбол. Когда пришел в кино, то также столкнулся с тем, что стал заложником фактуры. Несмотря на это я не растерял свою уникальность. С возрастом приходит понимание, что главное − это определиться с тем, чем ты хочешь заниматься. Например, когда в моей жизни закончился спорт, я выбрал свою детскую мечту сниматься в кино и шаг за шагом шел к этому.

Многие зрители знают вас по проектам "Универ" и "СашаТаня". Однако 4 марта на экраны выходит сериал "Камера Мотор", где вы сыграли персонажа по прозвищу "Немой". Как вы формировали образ героя? Какая у него история?

"Немой" крутой, смотрите наш проект! Я, если честно, сам с нетерпением хочу увидеть, что у нас получилось. Думаю, должно быть очень здорово, очень ностальгично, по-доброму и с юмором. Мы краем глаза видели пилотную серию, понимали, куда актерам нужно двигаться и какие характеры должны существовать. По мне, очень крутая и веселая история. Не буду спойлерить по поводу своего героя, но "Немому" достались яркие сцены и моменты в сериале. Но пусть зритель сам увидит, что будет происходить с моим персонажем. Я тоже в ожидании того, чтобы оценить получившуюся историю целиком.

Стоит отметить, что созданием проекта занимался продюсерский продакшн Сергея Жукова. Отличалось ли взаимодействие с его командой от привычных компаний, которые заточены на кинопроизводство?

Ну, это не первый проект, когда я работал в продакшне Сергея. До этого была у меня эпизодическая роль в сериале "Евгенич". По формату взаимодействия было все то же самое. На проекте "Камера Мотор" у нас была хорошая команда, все профессионально, здорово. Продакшну желаю только процветания и двигаться вперед.

Понятно, что тема ностальгии стала популярной за последние несколько лет. А как вы относитесь к этой внезапной любви по прошлому?

Знаете, все в жизни циклично. Как говорится в пословице: "Все новое − это хорошо забытое старое". У нас каждый год снимается очень много разных проектов, некоторые из них стреляют, некоторые нет. Какие-то затрагивают темы прошлого, а другие вопросы будущего или настоящего. Я не думаю, что прямо сейчас все ударились в ностальгию, однако наш проект бесспорно самый крутой в этом плане.

Основными символами сериала являются старые кассеты, видеомагнитофоны, любительские кинокамеры. А лично для вас без чего не могли обойтись люди того времени? Какая вещь из прошлого вызывает у вас самые сильные эмоции?

Нужно понимать, на какой возраст приходилось то время, про которое мы говорим. Для одних самой ценной вещью мог был совок, чтобы копаться в песочнице и строить свои замки. Либо это первый велосипед, на который долго копили родители. На самом же деле, люди не могли обойтись без дружбы. Для меня этот период попал на мой подростковый возраст, когда я уже стал чемпионом Европы. Ценились не какие-то материальные вещи, а настоящая дружба и сущность людей. В большинстве своем, люди тогда были какие-то более добрые, в чем-то наивные и человечные.

Представьте, что перед вами видеомагнитофон с кассетами. Какой бы фильм выбрали для просмотра?

Думаю, что какой-нибудь фильм с Жан-Клод Ван Даммом, например "Кикбоксер" и "Кровавый спорт". Он тогда блистал своими навыками каратэ и крутил свои вертушки. Еще "Универсальный солдат" с Дольф Лундгрендом и Ван Даммом. Все это старые добрые боевики и обязательно в той фирменной озвучке "Universal Pictures представляет".

Андрей, как вы относитесь к творческим экспериментам в кино? Какой необычный для себя образ вы бы хотели раскрыть на экране?

Хотелось бы полностью уйти от фактуры, от образов бандитов и охранников. Интересно сыграть либо слабого человека с непростой судьбой, либо сыграть кого-то из русских богатырей, которые внешне кажутся очень мужественными и сильными, но при этом обладают большой добротой. К сожалению, сложилась традиция, что зло должно быть большим на экране, а добро маленьким. Ну, а в жизни получается наоборот. Всё, как в пословице: "Мал клоп, да вонюч". В целом, я готов к экранным экспериментам.

Вернемся немного к теме баскетбола. В кино и на телевидении не так много зрительских проектов, которые затрагивали бы этот вид спорта. Возникали ли мысли спродюсировать собственный проект?

Вы знаете, я в кино уже больше 20 лет, и наверное первые 10 лет я пытался стучаться в двери и доносить какие-то истории на тему спорта, но потом понял, что каждый должен заниматься своим делом.

Про спорт уже были шикарно сняты красивые фильмы: и "Легенда-17" о хоккее, и "Движение вверх" о баскетболе. Есть ли у меня история, которую я мог бы рассказать и совместно воплотить на экране? Да − есть. Это не только личный опыт, но и истории про команду, про тренера, про то, что происходило на площадке и вне. Про обычную жизнь в спорте и то, что ценностью больше всего обладают не медали, а путь к победе со всеми нюансами, которые вытекают из этого. Не знаю насколько сейчас можно говорить о продюсерстве, как говорится, на все воля Божья, в будущем будет видно.

Вы как-то отмечали, что Петербург для вас − это два города. Зимний-угрюмый и Золотой, когда солнечные лучи поблескивают в бликах рек и каналов. Планируете ли в этом году посетить наш город? Есть ли у вас любимый маршрут?

Согласитесь, друзья мои, Питер зимой, он угрюмый. Такой пасмурный и под снегом, но как только выходит солнышко, то сразу виден блеск куполов, красота архитектуры. Шикарный город! Люблю его, особенно, когда он все-таки встречает тебя улыбкой. На данный момент не знаю, когда планирую приехать, поскольку сейчас вся занятость в Москве, но с удовольствием приеду.

А всем жителям этого замечательного города я пожелаю счастья, здоровья и любви. Берегите друг друга, будьте счастливы! Всех обнимаю.

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