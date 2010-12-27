Аналитики оценили возможности сценариев изменения курса рубля в связи с растущим долларом

На открытии торгов курс продолжил резко снижаться ввиду сообщений о санкциях, анонсированных Госдепом США.

Вероятность новых санкций в сегодняшнем виде не высока. В связи с этим эксперты считают, что рубль сможет укрепиться. Иными словами, она вернется к отметке 60-61 рублей за доллар. Об этом сообщает "Экономика Сегодня".

На открытии торгов курс продолжил резко снижаться ввиду сообщений о санкциях, анонсированных Госдепом США. Сначала с ноября 2016 года рубль превысил 66 рублей за доллар, а евро повысился до 77 рублей. Спустя один час торгов рубль компенсировал половину потерь против основных валют, однако все еще он теряет около 60-70 копеек к доллару и евро.

Если рассматривать ситуация с фундаментальной точки зрения, то без учета санкционного момента пара рубль – доллар США на рынке Московской биржи должна торговаться в диапазоне 55,5 – 61 рубль за доллар. Нынешний курс связан с рублевыми интервенциями Минфина, который с начала 2017 года выкупает всю валютную выручку с рынка на поступающие в бюджет сверхдоходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель. Иными словами, в наше время курс рубля соответствует 40 долларам за баррель. Все остальное выкупает Министерство финансов. Диапазон в 61 рубль за доллар сохранялся весь прошлый год и первый квартал этого года, но в апреле на него наложили еще американские санкции. В связи с этим диапазон повысился на 5 рублей вверх. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании "Открытие Брокер".

Однако замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева считает, что рубль снова может дойти до исторических максимумов. Аналитик отметила, что новые санкции остаются пока в законопроектах, которые еще не приняты конгрессом. Однако такую жесткость по отношению к российскому государственному долгу и банкам в санкциях не закладывали даже эксперты. Ситуацию также усложняет серьезная политическая подоплека.

Более того, ряд уважаемых международных экспертов предполагает, что новый законопроект может быть принят в текущем виде без смягчающих поправок. Ожидания экспертов переходят на рынок, поэтому инвесторы полагают, что документ может быть принят без изменений. Если это произойдет, то рубль обновит исторические максимумы, что повлияет на политику Центробанка, который может взять курс в сторону увеличения ключевой процентной ставки. Кроме того, существует риск ускорения темпов роста годовой инфляции. Пока ситуация для российской валюты складывается не самая благоприятная, но возможно, в пятницу мы увидим какую-то коррекцию. Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента "Альпари".

Кроме того, по мнению эксперта "Альпари", поддержки рубля на сегодняшний день фактически нет. Рубль уже не "смотрит" на нефть, да и нефть начинает корректироваться. Действия Минфина на внутреннем рынке даже в благоприятных событиях не дают укрепиться рублю.

К слову, экономическая статистика сейчас неоднородная. Одни показатели хорошие, а другие - плохие, к тому же, на фоне негатива, зарубежные инвесторы выходят из ОФЗ. Решение конгрессменов против России прибавит ясности в курсе рубля.

Сегодня в США обсуждается сразу два санкционных документа против России. Первым считается документ двух сенаторов, который может быть принят до выборов в конгресс в начале ноября 2017 года. За второй инициативой стоит администрация президента США и эти санкции могут быть приняты уже в августе. Положительное решение по санкциям хоть по одному документу может сдвинуть диапазон по паре доллар-рубль еще на 5 рублей вверх до 65-70 рублей за доллар. В то же время вероятность принятия этих инициатив в нынешнем виде не очень высока, в связи с чем мы считаем, что в базовом сценарии рубль должен укрепиться. Другими словами вернуться в к нижней границе диапазона, сформированного после апрельских санкций, к отметке 60-61 рублей за доллар. Если же будут введены санкции, то доллар длительное время будет стабильно торговаться в диапазоне 65-70. А так как доллар самая ликвидная валюта на Московской бирже, то и все основные валюты подстроятся под общую динамику рынка. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик компании "Открытие Брокер".

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