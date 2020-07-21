Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих

Американцы видели с пляжа, как вода окрасилась из-за крови.

Акулы разорвали дельфина на части на глазах американцев. Об этом сообщили журналисты из местного издания New York Post. По данным очевидцев, инцидент произошел в штате Нью-Джерси на пляже 16 июля.

Отдыхающие могли наблюдать, как морские хищники рвут на части раненого дельфина. С берега можно было разглядеть плавники акул, а после - окрасившуюся красным воду. По некоторым свидетельствам, млекопитающее было ранено гребным винтом. Кровь дельфина привлекла акул.

Охота дельфина за рыбой в Черном море восхитила туристов.

Видео: New York Post