  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Администрация Выборгского района представила график уборки улиц с 15 по 18 февраля
Вчера, 23:35
81
KaterinaKono13

Администрация Выборгского района представила график уборки улиц с 15 по 18 февраля

0 0

Администрация Выборгского района просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

Данная информация касается уборки только автомобильных дорог и вывоза снежных валов с проезжей части. Дворы находятся в зоне ответственности управляющих организаций и ТСЖ.

Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

  • 15.02.2019 г.: уборка снежных валов днем — на бульваре Кутузова, ночью работы продолжатся.
  • 16.02.2019 г.: уборка снежных валов днем на ул. Крепостная, ночью - на Ленинградском шоссе.
  • 17.02.2019 г.: уборка снежных валов днем на ул. Приморской, ночью — на ул. Круговой.
  • 18.02.2019 г.: уборка снежных валов днем на ул. Гагарина, ночью — на набережной 40-летия ВЛКСМ, ул. Пионерской.

Уборка снега на дорогах:

15.02.2019 г.

  • - ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,
  • ул. Красина, ул. Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы, ул.
  • Водной Заставы, п. Кирова, ул. Таммисуо.

16.02.2019 г.

  • - ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая
  • Южная, ул. Азбучная.
  • - п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. Кирова,
  • ул. Таммисуо, п. Кировские Дачи,
  • - межквартальный проезд по ул. Спортивная,
  • - проезд у домов по ул. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,
  • -проезд ул.Победы от д.2 до д.3А

17.02.2019 г.

  • - ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.
  • Военная, ул. Володарского.
  • - п. Харитонова, п.Калинина, п. Кировские дачи, п. Петровский, п.Северный.

18.02.2019 г.

  • - ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,
  • -межквартальный проезд по Ленинградскому шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31
  • - п. им. Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, п. Кировские дачи,
  • - бульвар Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой)

Администрация Выборгского района просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: @lis_angelar

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

Оставить комментарий