Администрация Выборгского района представила график уборки улиц с 15 по 18 февраля

Данная информация касается уборки только автомобильных дорог и вывоза снежных валов с проезжей части. Дворы находятся в зоне ответственности управляющих организаций и ТСЖ.
Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники.
- 15.02.2019 г.: уборка снежных валов днем — на бульваре Кутузова, ночью работы продолжатся.
- 16.02.2019 г.: уборка снежных валов днем на ул. Крепостная, ночью - на Ленинградском шоссе.
- 17.02.2019 г.: уборка снежных валов днем на ул. Приморской, ночью — на ул. Круговой.
- 18.02.2019 г.: уборка снежных валов днем на ул. Гагарина, ночью — на набережной 40-летия ВЛКСМ, ул. Пионерской.
Уборка снега на дорогах:
15.02.2019 г.
- - ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,
- ул. Красина, ул. Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы, ул.
- Водной Заставы, п. Кирова, ул. Таммисуо.
16.02.2019 г.
- - ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая
- Южная, ул. Азбучная.
- - п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. Кирова,
- ул. Таммисуо, п. Кировские Дачи,
- - межквартальный проезд по ул. Спортивная,
- - проезд у домов по ул. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,
- -проезд ул.Победы от д.2 до д.3А
17.02.2019 г.
- - ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.
- Военная, ул. Володарского.
- - п. Харитонова, п.Калинина, п. Кировские дачи, п. Петровский, п.Северный.
18.02.2019 г.
- - ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,
- -межквартальный проезд по Ленинградскому шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31
- - п. им. Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, п. Кировские дачи,
- - бульвар Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой)
Администрация Выборгского района просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Фото: @lis_angelar
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