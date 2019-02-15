Администрация Выборгского района представила график уборки улиц с 15 по 18 февраля

Администрация Выборгского района просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

Данная информация касается уборки только автомобильных дорог и вывоза снежных валов с проезжей части. Дворы находятся в зоне ответственности управляющих организаций и ТСЖ.

Администрация Выборгского района просит не оставлять автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

15.02.2019 г .: уборка снежных валов днем — на бульваре Кутузова, ночью работы продолжатся.

.: уборка снежных валов днем — на бульваре Кутузова, ночью работы продолжатся. 16.02.2019 г .: уборка снежных валов днем на ул. Крепостная, ночью - на Ленинградском шоссе.

.: уборка снежных валов днем на ул. Крепостная, ночью - на Ленинградском шоссе. 17.02.2019 г. : уборка снежных валов днем на ул. Приморской, ночью — на ул. Круговой.

: уборка снежных валов днем на ул. Приморской, ночью — на ул. Круговой. 18.02.2019 г.: уборка снежных валов днем на ул. Гагарина, ночью — на набережной 40-летия ВЛКСМ, ул. Пионерской.

Уборка снега на дорогах:

15.02.2019 г.

- ул. Прогонная, ул. Красноармейская, ул. Южный Вал, ул. Краснофлотская,

ул. Красина, ул. Северный Вал, ул. Выборгская, ул. Новой Заставы, ул.

Водной Заставы, п. Кирова, ул. Таммисуо.

16.02.2019 г.

- ул. Александровская, ул. Августовская, ул. 2-ая

Южная, ул. Азбучная.

- п. Калинина, п. Петровский, п. Выборгский, п. Северный, п. Кирова,

ул. Таммисуо, п. Кировские Дачи,

- межквартальный проезд по ул. Спортивная,

- проезд у домов по ул. Победы, д.1, д.4, д.6, д.8,

-проезд ул.Победы от д.2 до д.3А

17.02.2019 г.

- ул. Некрасова, ул. Репина, ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Тургенева, ул.

Военная, ул. Володарского.

- п. Харитонова, п.Калинина, п. Кировские дачи, п. Петровский, п.Северный.

18.02.2019 г.

- ул. Изогнутая, ул. Лунина, ул. Майорова, ул. Чернозёмная,

-межквартальный проезд по Ленинградскому шоссе, д. 25, д.27, д.29, д.31

- п. им. Калинина, п. Северный, п. Гвардейский, п. Кировские дачи,

- бульвар Кутузова (от ул. Крепостной до ул. Садовой)

Администрация Выборгского района просит руководителей ТСЖ и управляющих организаций оказать содействие по извещению жителей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: @lis_angelar