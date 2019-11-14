7 вопросов о спектакле "Мандат" Эрдмана в Театре "На Литейном": тут "помещается все, что в России от России осталось"

В Театре "На Литейном" прошла премьера спектакля "Мандат" Николая Эрдмана (режиссер Денис Азаров).

1.Что такое "мандат"?

Мандат — слово многозначное. В пьесе Эрдмана — это документ , который выдается члену партии. Главный герой Павел Сергеевич Гулячкин мечтает стать членом коммунистической партии и поэтому делает все, чтобы "получить" мандат ("получить" в кавычках, так как все не так просто и есть интрига). Разумеется, после революции такой документ давал определенные преимущества перед несостоящими в партии людьми, поэтому герой так стремится им обладать.

2.Почему на рекламных постерах спектакля героиня — в белом?

Белое платье играет в пьесе сюжетообразующую роль. В дом к Гулячкиным приходит старая подруга — Надежда Леопольдовна. Она оставляет на хранение сундук, в котором хранится платье императрицы Александры Федоровны. Это белое платье надевают на Настю — служанку Гулячкиных, которую после этого окружающие ошибочно принимают за Анастасию Николаевну — великую княжну. Так реализуются надежды героев на реставрацию царского режима, хотя вокруг — советская власть.

3.Почему жанр спектакля — "черная комедия"?

В тексте ирония соседствует с темами жизни и смерти. Поэтому сатира получается жесткой, на грани фола, с провокациями. Это обостряет восприятие пьесы, где показаны события трагического времени.

4.Пьеса защищает советскую власть или критикует ее?

В пьесе высмеиваются приспособленцы, которые, с одной стороны, принимают советскую власть, а с другой — готовы к возвращению царизма. Даже картины в доме у них двух сторонние: на одной стороне — Маркс или Ленин, на другой — приметы царского времени. Герои пытаются угадать, какой стороной повесить картину, чтобы угодить власти.

5.В каком стиле воссоздана атмосфера 20-ых годов ХХ века?

Создатели спектакля утверждают, что используют стилистику кинорежиссера Роя Андерссона (знакомого по фильмам "Песни со второго этажа", "Ты, живущий" и "Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии" и др.). То есть, тут соседствуют абсурдный юмор, пародия на насилие, рудиментарные (старомодные) диалоги, атмосфера меланхолии и упадка и т.д.

6.Какова судьба автора пьесы, Николая Эрдмана?



Он написал еще одну знаменитую пьесу "Самоубийца", а также сценарии к фильмам "Волга-Волга", "Веселые ребята" и др. Эрдман был репрессирован и сослан на 3 года. Он был признан нежелательным автором и плохо востребован как драматург, так как поднимал в своем творчестве "скользкие" темы большевистской идеологии. Эрдман дожил до 1970-года, работал в театрах, но, видимо, не смог себя вполне реализовать из-за советской цензуры.

7.Кому может понравиться спектакль?

С одной стороны, это комедия положения с водевильными чертами, которая может понравиться поклонникам "легких" жанров. Пьеса несет в себе традиции драматургии Н.Гоголя, А. Островского, А.Сухово-Кобылина и может показаться интересной именно поклонникам творчества этих авторов: уморительные диалоги, ужимки героев.

С другой стороны, в пьесе также есть серьезное бытописательство послереволюционной эпохи и дыхание трагического времени, предшествующего сталинизму, так что будет на что посмотреть интересующимся историей. Например, зрители аплодируют после фраз: "Мой супруг мне сегодня утром сказал: "Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть!" – "Нет, говорю, кажется, еще держится". – "Ну что же, говорит, Тамарочка, опусти занавесочку, посмотрим, завтра как". Или: "Вы с ума сошли, Надежда Петровна. Вы понимаете ли, Надежда Петровна, что в этом сундуке помещается все, что в России от России осталось".

Родион Чепалов

Фото: Вконтакте/Сергей Рыбежский