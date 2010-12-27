132-летнее послание в бутылке обнаружено в Австралии

Старинное послание в бутылке было найдено на одном из пляжей жительницей Австралии.

В 180 километрах от города Перт австралийка Тоня Илман обратила внимание на загадочную бутылку. Бутылка оказалось более ценной, чем предполагалось, сообщает телеканал ABC Australia.

"Мы забрали ее домой и высушили, когда мы ее откупорили, обнаружилось, что внутри бланк на немецком языке с выцветшими записями от руки", — рассказала Тоня Иллман (Tonya Illman), нашедшая послание.

В записке 1886 года указано, что она была выброшена за порт немецкого судна «Паула» в 950 километрах от Западного побережья Австралии. Морской археолог Росс Андерсон выяснил, что это бутылка из-под голландского Джина XIX века. Оказалось, что при помощи таких бутылок немцы исследовали океанские течения. Ранее самым старым посланием в бутылке считалось найденное 108 лет тому.