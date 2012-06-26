"Волчонок" 6 сезон: 10 серия выходит в эфир, Скотт с друзьями начинают войну с Призрачными Всадниками

На экраны выходит очередной эпизод сериала "Волчонок" 6 сезон. 10 серию смотреть онлайн можно будет 1 февраля, перевод будет в день премьеры или на следующее утро.

В эфир совсем скоро выходит новый эпизод сериала "Волчонок" 6 сезон. В 10 серии зрителей ждет эпичная битва между силами двух миров, которые объединяют силами людей. Так как это последняя серия перед перерывом, то шоу обещает быть впечатляющим.

Скотт защищается от сильных Альфа из другого мира. В этом ему помогают его школьные друзья и все поддерживающие его оборотни в городе. Против них встают оборотни из другого мира. В частности Призрачными Всадниками. Для борьбы с ними была собрана большая стая. Например, воскресили удачный эксперимент докторов Тео Рейкена.

В прошлом эпизоде Скотт, а также его друзья банши Лидия Мартин и койот Малия Тей устраивают поиски его лучшего друга Стайлза. Во время его поисков они находят его мать Клавдию Стилински, которая давно умерла от рака. Так они узнают, что их мир давно связан с миром мертвых. А оборотень Лиам Данбар и воскрешенный Тео Рейкен становятся приманками, чтобы выманить врагов из убежища.

Прибывший с Призрачными Всадниками молодой человек говорит Скотту, что тот стал бы прекрасным членом их команды. Но это не входит в планы школьника. Поэтому борьба между двумя стаями разгорится в полной мере.

Главный герой сериала "Волчонок" Скотт МакКол. С одной стороны – это обычный юноша, который учится в школе и не может представить свою жизнь без лакроса. А с другой стороны, у него есть темная часть. Парень – оборотень. 16-летний юноша не пользовался популярностью у девушек и был самым простым парнем в школе. Но однажды Скотт заплутал ночью в лесу. На него напало неизвестное существо. Перепуганный подросток умудряется сбежать от него, вырвавшись из звериных лап. Вот только на прощание незнакомец оставляет ему укус. После этого молодой человек замечает изменения в своем теле. Все травмы очень быстро исчезают, а уши стали улавливать самые отдаленные и тихие звуки. При этом он стал легко обгонять своих сверстников и ловко обходить соперников на поле. Но вскоре он узнает ужасную правду – он стал оборотнем. Скотт учился следить и подавлять свои звериные повадки, чтобы не навредить окружающим и не попасться властям. О том, как он вживался в общество и искал себе друзей рассказывали целых пять с половиной сезонов. Сейчас прошла уже половина шестого. Создатели, как и обещали. Уйдут на перерыв. Новые серии шестого сезона можно будет увидеть только через несколько месяцев.

При этом сценаристы и режиссеры сериала намекают еще на одну деталь: шестой сезон может стать для "Волчка" финальным. По крайней мере. Создатели заявили, что в этих эпизодах будет подведен итог истории. Откроется завеса тайны и природу главного героя. Скотта ждут переживания и трудности, с которыми ему предстоит справиться. В конце этой истории парень точно изменится, но вот как именно – узнаем в конце сезона.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала