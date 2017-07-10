В сети появилось видео тройного ДТП в Заречном.

В сеть проникли кадры с места тройного ДТП в Заречном. В дорожном поединке схлестнулись ВАЗ-21099 под управлением 56-летнего мужчины, ВАЗ-2114, которой управлял 51-летний водитель и Hyundai i30 под управлением 31-летнего мужчины.



На кадрах видно, что водитель "девятки" при выезде с второстепенной дороги не пропустил "четырнадцатую", в следствие чего досталось иномарке.



В результате аварии был госпитализирован 55-летний пассажир ВАЗ-2114, но после оказания помощи был отпущен.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=FpxW0G8AnVY