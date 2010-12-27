Спектакль "Ненавижу. Жанна"

Театр "Мюзик Холл" распахнет свои двери для любителей посмеяться

Звезды театра и кино Виктория Тарасова и Владислав Котлярский, Александр Баринов и Татьяна Шитова приезжают в Петербург с уморительной комедией "Ненавижу. Жанна".

Главный герой собирается провернуть тайком финансовую сделку, которая может сорваться. Но ему постоянно мешают: жена, любовница, бухгалтер и сосед по больничной палате. Как сохранить деньги и не сойти с ума, узнаем в постановке, которая рекомендована к просмотру всем людям с хорошим чувством юмора.

Купить билеты можно в театре "Мюзик-Холл" и на сайте Bileter.ru.