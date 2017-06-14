"Отель Элеон" 2 сезон: 20 серия выходит в эфир, Михаил Джекович пытается вернуть Софию

На телеканале СТС выходят последние эпизоды 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 20 и 21 серии наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

Для поклонников сериала "Отель Элеон" наступало одновременно радостное и грустное время. 2 сезон подходит к концу. В четверг, 15 июня. В эфир выйдет 20 и 21 серия телеистории. В них авторы сериала наконец-то закроют все важные сюжетные линии, которые создавали весь сезон. Но, возможно, некоторые истории так и останутся без развязки. Ведь не исключено, что будет 3 сезон.

В начале сезона Элеонора вернулась в отель после неудачного брака. Тут женщина по-новому взглянула на своего верного подчиненного: Михаила Джековича. Она увидела в нем мужчину и начала осаждать эту крепость, так как не отличается стеснительностью. Помощник управляющего перед этим сильно поругался со своей возлюбленной Софией. Он сначала согласился провести ночь с Элеонорой. А позже и вовсе ушел к ней. Так как София не захотела прощать его за измену. Весь сезон зрители видели, как Джекович вроде бы строит отношения с Элеонорой, но постоянно все портит из-за того, что защищает Софию. В итоге последняя оказалась в объятиях Павла. А Михаил решил забыть про старую любовь и углубить свои отношения с Элей. Тут он узнает от Сени, что Элеонора хочет сделать ему предложение. Хотя на самом деле владелица отеля обсуждала с дочерью расставание с управляющим. В результате происходит неразбериха. И в предпоследней серии пара окончательно расстается.

Поэтому в финальном эпизоде Михаил Джекович снова возвращается на поле боя за сердце Софии. Вот только кроме ее обид ему теперь придется сражаться с Павлом, который смог завоевать расположение Софии шутками и предложением позлить бывшего возлюбленного.

В последних сериях возобновляется и роман между дядей Борей и Валентиной. В одной из последних серий главный инженер старается загладить свою вину перед любимой женщиной. А сразу же после этого пытается вернуть ее расположение, снова включив все свое обаяние.

Между тем заканчивается и главная интрига, начатая в новом сезоне – расследование "убийства" олигарха Алехина. В начале сезона Никита, Даша и Юля сымитировали преступление, которое повлекло за собой поддельную смерть олигарха. При этом расследование шло настоящее. Ребятам пришлось прятать улики и выведывать тайны. Благодаря этому Юля даже познакомилась со своим возлюбленным Владимиром, который занимался их делом. Теперь девушку ждет свадьбе. Ведь влюбленный майор сделал ей предложение. Но подругам не до свадьбы. Накануне торжества они узнают информацию о возможном месте, где спрятался Алехин.

Девушки бросаются проверять сообщение. В итоге олигарха связывают частями свадебного платья. Девушки готовятся сдать бизнесмена генералу прямо на свадьбе. Из-за этого торжество рискует превратиться в вооруженную разборку или балаган с беготней за "умершим" олигархом.

О том. Как же сложатся романтические отношения у Даши создатели сериала не обмолвились. Эту тайну они хранят, чтобы был сюрприз. Поэтому зрители продолжают спорить. С кем будет девушка: с Никитой или Павлом. Первый кажется надежным, но второй точно более искренен. Причем в обоих случаях есть соперницы, которым не понравится воссоединение девушки с мужчиной.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо сериала