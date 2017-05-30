"Отель Элеон" 2 сезон: 12 серия выходит в эфир, Павел и София целуются

На телеканале СТС выходит новый эпизод 2 сезона сериала "Отель Элеон". Смотреть онлайн 12 серию наследника "Кухни" можно на сайте телеканала или в официальной группе.

В эфир телеканала СТС выходит очередной выпуск сериала "Отель Элеон" в среду, 31 мая. Зрителей ждет много новых интересных поворотов на карьерном и любовном фронте. В 12 серии кто-то будет осваивать новую должность, а кто-то новые отношения. Как и весь 2 сезон, выпуск будет полон интересными событиями.

После неудачного начала отношений с Павлом для Даши все же произошло и что-то хорошее. Ведь девушку повысили до портье. Девушка осваивается на новой должности. Теперь она занимает то же место, что и бывшая девушка совладельца отеля Никиты. Разумеется, без проблем на новом месте не обошлось. В первые же дни она сталкивается со странным постояльцем. Гость страдает лунатизмом. Теперь ей нужно следить за ним, иначе его травмирование может привести к увольнению.

Между тем две любовные фигуры "Элеона" объединяются в одну. Уже трудно сосчитать, сколько углов у этого любовного узла. Сначала была пара Михаила Джековича и Софии. Затем встречаться начали Павел и Даша. Но в оба романа вмешались капризные и властные дамы. Так Михаил оказался в постели владелицы отеля Элеоноры, а Павел – с экс-женой олигарха Алехина Крис. София и Даша немного по-разному переживали такие разрывы. Управляющая сосредоточилась на работе, что лишь ухудшило состояние. Ведь Михаил Джекович ее помощник. При этом он всеми способами старается защитить ее от Элеоноры. А Даша неожиданно для себя находит мужчину, с которым проводит ночь. Но после этого решает не продолжать их роман, так как он (совледелец отеля Никита) мирится со своей девушкой Светой. Когда Даша и Паша снова начинают встречаться, об интрижке с Никитой становится известно. В результате все ругаются, а Никита и Павел собираются идти на дуэль.

И вот в новой серии эти любовные драмы усложняют еще сильнее. Павел и София обсуждая пробелмы отеля перебрасываются смс-ками. Вдруг их разговор разрастается. Кажется, что эти два человека, казавшиеся такими разными, имеют много общего. София переживает расставание, а Павел сам испортил свои отношения из-за глупости. И вот происходит неожиданное: совладелец отеля и управляющая целуются. Но получится ли из них пара? И не перебор ли это со стороны сценаристов, перекрещивать всех героев сериала друг с другом?

А вот у бывшего возлюбленного Софии проблемы с его романом. Их отношения с Элеонорой однозначно не равные. Эля богатая и не привыкла это скрывать. Она готова окружить роскошью мужчину, хотя тот чувствует себя от этого очень неловко. Ведь его задаривают дорогими подарками.

Зрители с ума сходят от постоянных перемен в любовных отношениях "Отеля Элеон". Кто-то болеет за Пашу и Дашу. Сторонники этой пары уверены, что помучав поклонников пару серий создатели сведут пару обратно. Но есть и противники этой пары. Кто-то считает, что Никита - это идеальный вариант для Даши. Он боле ответственный и серьезный, чем второй совладелец отеля. Хотя и он тоже странно вел себя по отношению к Даше. Остальные же зрители не обращают внимания на эти метания и ждут, когда же Михаил Джекович снова будет с Софией Яновной.

Фото: Кадры из сериала

Видео: Промо сериала