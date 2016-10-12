"Мамочки" 3 сезон: 3 серия выходит в эфир, Вика и Андрей не могут выбрать имя для дочери

На телеканале СТС выходит новый эпизод сериала "Мамочки" 3 сезон. Смотреть онлайн 3 серию можно после премьеры в эфире на сайте телеканала. Аня спорит с Андреем о том, как же назвать их дочь.

Новые эпизоды сериала "Мамочки" 3 сезон продолжают выходить на телеканале СТС. Во вторник, 7 февраля, в эфир выйдет уже 3 серия телеистории. Неожиданные повороты в жизни трех подруг заворожат зрителей. Вика, Юля и Аня готовятся радикально поменять свою жизнь и ищут что-то новое. Героинь ждут новые знакомые и друзья, а также страстные любовники.

Вика делает первые шаги к материнству. Правда пока что мамочка не может с отцом ребенка оговорить имя своей дочери. Парочка ссорится. И Вика уже понемногу начинает разочаровываться с роли идеальной жены и матери. Она не до конца понимает свое место в новой ее жизни. Ведь девушка продолжает покупать вещи, которые больше не может себе позволить. И хоть она уделяет большую часть своего времени ребенку. Все же остается время, чтобы подумать об идеальном браке в ее понимании. Все оказывается не таким уж сказочным. И Вике нужно решить, что же делать с этой новой для нее правдой.

Аня после предложения руки и сердца от бывшего мужа впала в депрессию. Свои переживания девушка решила заедать. Поэтому быстро на ее боках образовались лишние килограммы. Подруги всячески стараются вернуть мамочку в нормальную жизнь. Однако она недостаточно замотивирована, чтобы решать свои проблемы. Проще приготовить новую булку, чем разбираться в проблемах личной жизни.

Однако в новой серии Аню ждет долгожданное вдохновение для новой жизни. В голове у девушки рождается гениальный бизнес-план. Им-то она и спешит поделиться с подругами. Девушка решила открыть собственный магазин детских товаров. К ней в компаньонки приходит Юля. Теперь-то у мамочки будет стимул к жизни. Она берет себя в руки и готовится сменить амплуа: с милой хранительницы очага на жесткую бизнесвумен.

Странно дела обстоят и в семье Мельниковых. Юля и Рома в непростой ситуации. Чтобы избежать тюрьмы семья разыграла несчастный случай с папой. В итоге Ромулик прикован к дому. А отцу Юли даже пришлось хитро отмечать юбилей, чтобы не показать вроде бы погибшего родственника знакомым. Опыт взаимодействия с криминалом делает из слабого подкаблучника хитрого дельца. Так как выйти из дома он не может, то дела обстоят пока не очень хорошо для семьи. Рома отказывается делать минимальную работу по дому. Каждый раз он ссылается на то, что он не может выйти из дома для того или иного дела. Разумеется, такое поведение не нравится Юле. Мамочка привыкла руководить своей семьей: дети и муж слушались ее раньше, чтобы не вызвать гнева.

В новом сезоне Юля немного отойдет от работы. Хоть она и открывает на пару с Аней детский магазин, однако работу в нем она передает подруге. Сама же с головой окунается в проблемы семейные. Сейчас ее мучает Ромулик, которого нужно вернуть в реальный мир. Это позволит Юле снять с себя часть ответственности за родных и больше уделять времени себе. В новом сезоне Юлю ждет неожиданное внимание со стороны мужчины. И это будет не ее законный муж Роман.

Фото и видео: канал СТС