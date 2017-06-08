День России 2017 в Петербурге: программа мероприятий

В ближайший понедельник, 12 июня. вся страна и Северная столица отмечает День России. В Петербурге к этому празднику приготовили много мероприятий. Piter.tv подобрал для вас самые интересные из них.

ДЕНЬ РОССИИ 2017 В ПЕТЕРБУРГА: ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

09.00-17.00 Акватория Кронверского пролива. Турнир "Золотые весла Санкт-Петербурга".

10.00, 11 июня Кронштадт, акватория Финского залива. В десять утра в Петровском парке Кронштадта у памятника Петру I откроют соревнования. Непосредственно в День России пройдет регата крейсерских яхт "Кубок 100 миль".

10.00 Дворцовая площадь. Весь день на Главной площади города будут различные мероприятия. Большой концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса начнется в 12.00. В чесле участников: Ольга Бузова, Клава Кока, Анна Седокова, диджеи Feel и Цветкоff, James Bond.

12.00 Петропавловская крепость. В День Росси тут пройдет фестиваль под названием "Национальная кухня — ключ к дружбе народов".

13.00 Свердловская набережная. Пройдет флешмоб "Русь танцевальная". Танцоры-народники из разных уголков России синхронно станцуют под народные мелодии.

15.00 Московская площадь. Праздник под девизом: "Я люблю тебя, Россия".

18.00 Стрелка Васильевского острова. Тут пройдут выставки, будут проходить разные конкурсы с призами. Также тут выступит группа "Торба-на-Круче" и другие рок-коллективы.

Александровский сад. Большой фестиваль цветов пройдет в саду. Здесь покажут цветочные картины на тему детства, выступят музыканты и пройдет цветочное дефиле.

Парк 300-летия Петербурга. Зрителей приглашают на патриотеческий праздник с разными развлечениями.

Румянцевский сад. Тут прозвучат праздничные мелодии на свежем воздухе в рамках цикла "Музыка каждому".

Невский проспект. Перед "Гостиным двором" три сотни танцоров вместе станцуют в концерте "Танцуй, Россия". Также флаг-шоу устроит Суворовское училище и бал под открытым небом под музыку оркестра.