Человек – мотивация, блогер Сергей Кутовой в эфире PiterTV

10 февраля в 14.00 в открытой студии нашего канала состоится интервью с удивительным молодым человеком, который является примером несгибаемой силы воли для тысяч людей.

17 – ти летний мальчик, попавший в страшную аварию, после катастрофы взял себя в руки и начал новую жизнь с чистого листа. Такое под силу не каждому. Сергей говорит, что потеряв ногу, он не потерял себя. Оправившись после больницы, он с головой ушел в спорт, похудел на 52 килограмма и разработал собственную программу на пути к идеальному телу.





Как все это было и что теперь в планах у этого сильного парня из Архангельска и не только - узнаем уже в пятницу.

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Фото: sega_kutove