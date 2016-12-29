"Вы все меня бесите" 1 сезон: 1 и 2 серия выходит в эфир, подругу главной героини сыграла актриса из клипа "Ленинграда"

На телеканале СТС премьера нового сериала "Вы все меня бесите" 1 сезон. 1 и 2 серию можно смотреть онлайн сразу после премьеры. В первых сериях зрители знакомятся с героями.

В эфир телеканала СТС выходит новый сериал "Вы все меня бесите" 1 сезон. В день премьеры, 9 января, окажут сразу две серии 1 и 2. В них зрители познакомятся с главной героиней, а также ее друзьями, ухажерами и врагами. Над созданием нового комедийного сериала трудились студия "Лукфильм" и "Драйв Продакшн".

В роли главной героини Сони Багрецовой выступила актриса Светлана Ходченкова. Ее героиня – ресторанный критик, которого уже не радует ничего вокруг. Шеф-повара и управляющие ресторанов стараются угодить, но положительные черты окружающего мира она видит только тогда, когда выпьет один-два бокальчика. При этом миловидная девушка – социофоб. Актриса специально для этой роли изучала литературу и смотрели видео с людьми, страдающими этой проблемой. Поэтому сериал так называется: Соню постоянно все бесят. Ни в жизни, ни на работе она не отличается дружелюбием.

История Сони начинается с того, что она отправляется на открытие нового ресторана. Там девушка случайно напивается. Лишний бокал в странной компании переворачивает ее жизнь. В результате приключений у нее появляется двое новый друзей и любовник.

Когда девушка приходит в себя после приключений, она старается разобраться с появившимися накануне проблемами. Ведь в пьяном угаре девушка занялась любовью с редактором городского журнала NOWADAYS Кириллом Витальевичем. На следующий день она старается объяснить ему, что совсем не интересуется отношениями. Однако молодой человек не верит ее словам.

Кстати, единственную подругу Сони Нелю Суслову сыграет известная актриса Юлия Топольницкая. Девушка стала популярной благодаря клипу группировки "Ленинград": именно она собирается на свидание на лабутенах и в прекрасных штанах. В сериале она сыграет мастера ногтевого сервиса. При этом героини девушек совсем разные и сошлись случайно. После их первой встречи, критик даже будет подумывать избавиться от нее. Но Неля подкупит ее своей наивностью. Да и маникюрщицу бросает парень.

Кроме милой Нели в жизни Сони появляется друг Вова – сосед, работающий таксистом. Молодой человек влюблен в Нелю и помогает девушкам.

Для съемок сериала было построено сразу несколько помещений. Это квартиры Сони и Вовы. Также кабинет психолога Бориса Дмитриевича, к которому регулярно ходит главная героиня. Кроме того полностью отстроили редакцию журнала Nowa days, прообразом для которой стала настоящая редакция. А местом постоянных встреч героев стало кафе "Бобер-Тапер". Кстати, создатели сериала отмечают, что это кафе сделали похожим на кофейню Central Perk в одном из самых популярных сериалов мира "Друзья". Также декорациями для сериала стали московские дворы, роддом, ресторан, бизнес-центр и салон-красоты, где трудится Неля.

Всего в 1 сезоне сериала "Вы все меня бесите!" будет 20 серий. Пока не известно, будет ли продолжение, так как это зависит от успеха сериала.

Фото и видео: телеканал СТС