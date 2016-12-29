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"Вы все меня бесите" 1 сезон: 1 и 2 серия выходит в эфир, подругу главной героини сыграла актриса из клипа "Ленинграда"

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На телеканале СТС премьера нового сериала "Вы все меня бесите" 1 сезон. 1 и 2 серию можно смотреть онлайн сразу после премьеры. В первых сериях зрители знакомятся с героями.

В эфир телеканала СТС выходит новый сериал "Вы все меня бесите" 1 сезон. В день премьеры, 9 января, окажут сразу две серии 1 и 2. В них зрители познакомятся с главной героиней, а также ее друзьями, ухажерами и врагами. Над созданием нового комедийного сериала трудились студия "Лукфильм" и "Драйв Продакшн".

"Вы все меня бесите" 1 сезон: 1 и 2 серия выходит в эфир, подругу главной героини сыграла актриса из клипа "Ленинграда"

В роли главной героини Сони Багрецовой выступила актриса Светлана Ходченкова. Ее героиня – ресторанный критик, которого уже не радует ничего вокруг. Шеф-повара и управляющие ресторанов стараются угодить, но положительные черты окружающего мира она видит только тогда, когда выпьет один-два бокальчика. При этом миловидная девушка – социофоб. Актриса специально для этой роли изучала литературу и смотрели видео с людьми, страдающими этой проблемой. Поэтому сериал так называется: Соню постоянно все бесят. Ни в жизни, ни на работе она не отличается дружелюбием.

"Вы все меня бесите" 1 сезон: 1 и 2 серия выходит в эфир, подругу главной героини сыграла актриса из клипа "Ленинграда"

История Сони начинается с того, что она отправляется на открытие нового ресторана. Там девушка случайно напивается. Лишний бокал в странной компании переворачивает ее жизнь. В результате приключений у нее появляется двое новый друзей и любовник.

Когда девушка приходит в себя после приключений, она старается разобраться с появившимися накануне проблемами. Ведь в пьяном угаре девушка занялась любовью с редактором городского журнала NOWADAYS Кириллом Витальевичем. На следующий день она старается объяснить ему, что совсем не интересуется отношениями. Однако молодой человек не верит ее словам.

"Вы все меня бесите" 1 сезон: 1 и 2 серия выходит в эфир, подругу главной героини сыграла актриса из клипа "Ленинграда"

Кстати, единственную подругу Сони Нелю Суслову сыграет известная актриса Юлия Топольницкая. Девушка стала популярной благодаря клипу группировки "Ленинград": именно она собирается на свидание на лабутенах и в прекрасных штанах. В сериале она сыграет мастера ногтевого сервиса. При этом героини девушек совсем разные и сошлись случайно. После их первой встречи, критик даже будет подумывать избавиться от нее. Но Неля подкупит ее своей наивностью. Да и маникюрщицу бросает парень.

Кроме милой Нели в жизни Сони появляется друг Вова – сосед, работающий таксистом. Молодой человек влюблен в Нелю и помогает девушкам.

"Вы все меня бесите" 1 сезон: 1 и 2 серия выходит в эфир, подругу главной героини сыграла актриса из клипа "Ленинграда"

Для съемок сериала было построено сразу несколько помещений. Это квартиры Сони и Вовы. Также кабинет психолога Бориса Дмитриевича, к которому регулярно ходит главная героиня. Кроме того полностью отстроили редакцию журнала Nowa days, прообразом для которой стала настоящая редакция. А местом постоянных встреч героев стало кафе "Бобер-Тапер". Кстати, создатели сериала отмечают, что это кафе сделали похожим на кофейню Central Perk в одном из самых популярных сериалов мира "Друзья". Также декорациями для сериала стали московские дворы, роддом, ресторан, бизнес-центр и салон-красоты, где трудится Неля.

Всего в 1 сезоне сериала "Вы все меня бесите!" будет 20 серий. Пока не известно, будет ли продолжение, так как это зависит от успеха сериала.

"Вы все меня бесите" 1 сезон: 1 и 2 серия выходит в эфир, подругу главной героини сыграла актриса из клипа "Ленинграда"

Фото и видео: телеканал СТС

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Категории: Кино

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