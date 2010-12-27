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В Волжском ребенок едва не утонул в бассейне, пока родители пили
Сегодня, 1:15
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Sheker
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В Волжском ребенок едва не утонул в бассейне, пока родители пили

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В Волгоградской области мальчик едва не утонул из-за пьянства родителей

 17-го мая в городе Волжском  в больницу Волжского из бани был доставлен отцом маленький мальчик. Медики выявили, что мальчик захлебнулся водой. Родители ребенка отдыхали в бане. Мальчика взяли с собой. Пригубив достаточное количество алкоголя, взрослые совершенно забыли про мальчика. Оставшись без присмотра, мальчик упал в бассейн и едва не захлебнулся. К счастью, мальчика удалось спасти. 

Отец доставил ребенка в приемный покой лечебного учреждения, оставил адрес, а затем убыл. До сих пор родители не навестили ребенка, а по указанному месту жительства, как оказалось, семья не проживает. В Волгоградской области полиция занята розыском родителей маленького мальчика. 
 

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Категории: Лента новостей

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