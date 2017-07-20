В Любанском поселении чиновник обделил квартирами 89 нуждающихся в пользу одного человека

Глава Любанского городского поселения Тосненского района выделил квартиру человеку, который не состоит на жилищном учете, в обход 89 очередников.

Как сообщает "Конкретно.ру", главу Любанского городского поселения Тосненского района подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник выделил квартиру человеку, не состоящему на жилищном учете, в обход 89 очередников.



Прокуратура Ленобласти выяснила, что чиновник выделил квартиру стоимостью не менее 950 тысяч рублей в поселке Сельцо из муниципального имущества человеку, не состоящему на жилищном учете. Стоит отметить, что на учете состоят 89 нуждающихся в крыше над головой.



В прокуратуре подчеркивают, что квартира была переведена в специализированный жилой фонд и после предоставления ее гражданину снова включена в жилой фонд социального назначения с перезаключением договора найма с правом дальнейшей приватизации.



В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), которое контролируется городской прокуратуры.