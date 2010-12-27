В Петербурге задержали врача-стоматолога, который удалил 22 здоровых зуба

В Петербурге стоматолог, удаливший пациентке 22 здоровых зуба задержана и находится под подпиской о невыезде.

В Петербурге женщине - стоматологу предъявлено обвинение и учредителю коммерческой структуры. Они подозреваются в мошенничестве.

Известно, в 2014 году 40-летняя женщина врач-стоматолог удалила 43-летней пациентке 22 здоровых зуба. Убедив пострадавшую в необходимости удалить зубы. Затем женщине были установлены "мосты" плохого качества. В результате за проделанную работу врач получил более 843 тыс. рублей.

Врач - стоматолог задержана и находится под подпиской о невыезде. Идет проверка ее причастности к аналогичным случаям мошенничества.