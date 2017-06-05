В Петербурге на Пушкинfest покажут эротические рисунки поэта

Сегодня, 6 июня, в Петербурге состоится масштабный праздник, посвященный дню рождения великого поэта Александра Пушкина.

Фанаты русской литературы и истории получили еще одну возможность прикоснуться к жизни и творчеству Александра Пушкина. Сегодня, 6 июня, Всероссийский музей А.С. Пушкина проводит в Петербурге "Пушкинfest". Акция представляет собой серию выставок и концертов на 6 разных музейных площадках. Об этом пишет "Петербургский дневник". В программе фестиваля: выставка шедевров театрально-декорационного искусства, концерты, выставка эротических рисунков Пушкина, а также квесты, мультимедийные выставки, интерактивно-игровые программы, обновленные маршруты постоянных экспозиций и многое другое.

Точками экспозиций и выступлений станут Бироновы конюшни, Сад и Домашний театр Музея-усадьбы Г. Р. Державина, Мемориальный Музей-квартира Н. А. Некрасова, Мемориальный Музей-дача А. С. Пушкина и Мемориальный Музей-Лицей. Отметим, что на мемориальной даче поэта впервые будут демонстрироваться эротические рисунки поэта. По словам организаторов, их Пушкин оставлял на полях своих рукописей. Чаще всего на автографах изображены обнаженные женщины, однако среди них встречаются и "сцены любви".

А центральной экспозицией "Пушкинfest`a" станет выставка в Бироновых Конюшнях, где будут представлены иллюстрации к текстам классика в исполнении Врубеля, Кустодиева и даже Натальи Гончаровой.