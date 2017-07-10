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VK Fest 2017

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Очередной летний фестиваль социальной сети "ВКонтакте" состоится в Парке 300-летия 15 и 16 июля.

В 2017 году территория VK Fest увеличится, чтобы принять до 100 тысяч зрителей. Организаторы собрали около двух десятков площадок с едой, играми, лекторием, ярмарками, компьютерными играми, инновациями и многим другим.

VK Fest 2017

Посетителей ждут вездеходы, мотоциклы, пляжные виды спорта. На трех сценах собрали множество крутых музыкантов. Среди хедлайнеров "Би-2", "Мумий Тролль", "Звери", Pendulum, Елена Темникова и другие.

Фанаты блогеров смогут пообщаться со своими кумирами. А косплееры посоревнуются в крутости своих костюмов.

Видео: ВКонтакте / VK Fest

Теги: vk fest 2017
Категории: куда сходить в петербурге

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