Утром вторника Петербург стоял в серьезных пробках

Общая плотность движения на "Яндекс. Пробках" при этом оценивается невысоко

Утром первого рабочего дня на этой неделе, во вторник, 2 мая 2017 года, в Петербурге автомобилисты снова стояли в пробках. Как следует из сводок онлайн-сервиса "Яндекс. Пробки", большой автомобильный затор неожиданно скопился на Ленинском проспекте в сторону проспекта Маршала Жукова. Плотность потока составляла 9 баллов.

Кроме того, некоторые затруднения возникали при попытках водителей проехать по Кубинской улице и Митрофаньевскому шоссе. Там автомобилисты встали на 7 баллов вместо четырех обычных.

Известно также, что утром вторника во Невском и Красногвардейском районах Петербурга также стояли дороги. Забиты Октябрьская набережная и Малоохтинский проспект вплоть до моста Александра Невского. Там пробка длиной 2,6 километра, в которой придется стоять больше 40 минут.

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