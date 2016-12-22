Суперлига по минифутболу превью 8 тур

Призываем всех желающих посетить СК «Нова Арена» и стать свидетелем пяти увлекательных поединков городской Суперлиги по мини-футболу. Компания «PITER TV» организует просмотр всех матчей в прямом эфире. Кроме этого вас ожидает «Студия» с наставниками команд, которую проведет Никита Гулин, пообщавшись с каждым из них после игры.

14:30 «Петербург 04» - «РМП Групп»

Открывает программу восьмого тура противостояние «Петербурга 04» и «РМП Групп». Действующий чемпион сразится против дерзкого новичка Суперлиги, который всего на три балла отстает от «газовиков» в турнирной таблице и входит в лидирующую группу команд. В прошлом туре подопечные Владимира Нахратова потерпели первое поражение в сезоне, уступив команде «АЖИО-АСАБ». Безусловно, это главная сенсация уик-энда! Нет сомнений в том, что на этот раз настрой и самоотдача игроков «Петербурга 04» будет гораздо выше, и они постараются реабилитироваться перед своими болельщиками, начав тем самым новую победную серию. Коллектив Александра Плаксина, в прошлое воскресенье в упорном поединке сумел переломить ход неудачно складывающегося матча и сломить сопротивление «водных», пополнив свою копилку тремя очками. Безусловно, «РМП Групп» будет не хватать своего тренера, который будет по другую сторону баррикады. Павел Фицев - прежде всего игрок «газовиков» и сомнений в том, что он примет участие во встрече, практически нет. Скорее всего, бразды правления под свой контроль возьмет опытнейший Антон Фёдоров, совмещая функции игрока и тренера. Обе команды имеют в своем арсенале тайное оружие, а именно игра с «пятым полевым». Бояться за результат коллективу Александра Плаксина явно не стоит, они могут сыграть спокойно, в конце концов, никто не осудит их в этот день, если они не смогут пополнить свой очковый багаж. А вот коллектив Владимира Евтушенко не имеет права на ошибку, ведь вторая осечка может лишить команду первой строчки в турнирной таблице. Фаворит в этой паре очевиден, но заранее сдаваться «РМП Групп» точно не будет. Многое, конечно, будет зависеть от игры Ильина. Для Алексея эта встреча, как ни крути принципиальная, несколько сезонов он защищал цвета «ПетербургГаза» и сделает все возможное, чтобы его новая команда сыграла достойно и ушла с площадки с высоко поднятой головой.

16:00 «РИВ ГОШ» - «АЖИО-АСАБ»

Вторыми на паркет «Нова Арены» выйдут коллективы Алексея Круковского и Олега Львова. «РИВ ГОШ» в прошлом туре потерпел поражение от «ювелиров», доведя свою безвыигрышную серию с «Золотым» до пяти встреч. При этом команда выглядела неплохо, создав массу голевых возможностей у ворот Степанова, но четырехматчевая победная серия прервалась. Был в том поединке и еще один знаковый момент, участие в матче не принимали Абдулов и Осипов. Дело в том, что в ближайшее дозаявочное окно Самур и Александр пополнят ряды «пекарей». Таким образом, встречу своей бывшей и будущей команды оба игрока смотрели с трибуны. Руководство «парфюмеров» решило не включать в заявку на матч этих футболистов, тем самым видимо оставив их без игровой практики на три недели. Теперь Сергею Ливанову и Алексею Круковскому нужно хорошо потрудиться на трансферном рынке, чтобы закрыть образовавшиеся «дырки» в составе. Будем надеяться, что пройдут болевые ощущения у Алексея Баранова, который последний матч играл на уколах. Подопечные Сергея Светлова прервали свою серию поражений в прошлое воскресенье, переиграв «Петербург 04»! Для «АЖИО-АСАБ» эта победа стала первой в сезоне, которая, несомненно порадовала не только игроков и тренерский штаб команды, но и г-на Быстрова. По-настоящему вернулся Мухаметзянов, ставший одним из героев того поединка, на счету Руслана не только победный гол, но и уверенная игра на последнем рубеже. Про потери «парфюмеров» уже было сказано выше, есть они и у коллектива Олега Львова. Получил тяжелую травму Никита Карпеев, из-за которого даже не был доигран первый тайм. Давненько мы не видели на площадке и Алексея Алёхина…В прошлом сезоне «РИВ ГОШ» сумел набрать четыре очка из шести возможных против «АСАБа» (победа 5:3 и ничья 3:3). Встречались команды дважды в кубке города, где результаты оказались похожими, что и в сезоне 15/16. На групповой стадии встреча закончилась вничью 3:3, а в полуфинале сильнее оказался коллектив Алексея Круковского, 3:2!

17:30 «АЖИО-Аполло» - «Водоканал»

Подопечные Климентия Сидорова на правах хозяев будут принимать «Водоканал». «АЖИО-Аполло», после трех поражений на старте сумел поправить свое турнирное положение. В прошлом туре бронзовый призер прошлого сезона переиграл «Фруктовый Мир», тем самым продлив свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Видно, что тренерский штаб «Аполло» в который входит не только Сидоров, но и опытнейшие Казаков и Палей потихоньку определились с игровым сочетанием четверок. В этом туре должно состояться долгожданное возвращение «молодожена» Александра Яковлева. Кроме этого сможет помочь своей команде Максим Агафонов, пропускавший прошлый поединок из-за перебора желтых карточек. Выбор игроков и в правду богатый, это несомненный плюс, можно снова смело задействовать три четверки. Перчинки добавляет наличие Лийваку в составе «Аполло», который в прошлом сезоне защищал цвета «водных». Иван постарается прервать свою «засуху» в этой встрече, составляющую два матча (в этом году третий номер еще не забивал). Коллектив Александра Постнова имеет в своем активе шесть баллов и седьмое место по итогам семи туров. Очень обидным получилось поражение в прошлом туре от «РМП Групп», ведь «оранжевые» вели с разницей в два мяча. «Водоканал» понимает, что в случае неудачи способен опуститься в зону вылета, от которой его отделяет всего два балла. В свою очередь победа также необходима и подопечным Сидорова, которые смогут приблизиться к призовой тройке вплотную. В прошлом сезоне команды обменялись победами. В первом круге сильнее оказались игроки «водных» 4:2, а во втором - «Аполло», 7:1.

19:00 «Фруктовый Мир» - «Оконный Петербург»

На 19 часов намечена встреча «Фруктового Мира» и «Оконного Петербурга». Обе команды в прошлом туре потерпели поражения, осложнив для себя поставленные задачи на сезон. Коллектив Михаила Александрова, который является серебряным призером прошлого розыгрыша, уже сейчас имеет существенное отставание от призовой тройки ценой в две победы. Есть сложности с кадрами, уже много говорилось про уход лидеров и что им равноценной замены руководство команды так и не нашло. Вновь видимо усугубил повреждение капитан «фруктов», опытнейший Борис Купецков, окончательно пропал из поля зрения Максим Филиппов. Плюсик один заработан, подписание Виктора Никитина из «Политеха» очень кстати. Видно, что нужна команде психологическая встряска, новый импульс, который может послужить в виде ввода в игру «голодных дублеров». Подопечные Антона Максимова на данный момент занимают последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем «активе» серию из трех поражений подряд. При этом «коач» не сможет руководить игрой «Оконного Петербурга» из-за очередной несдержанности, обернувшаяся красной карточкой. Пропустит встречу и удаленный Иван Дунаев, возможно отсутствие еще нескольких игроков. Очень жаль, что после прошлого удачного сезона команда в этом году выглядит настолько слабо. Пожелаем обоим коллективам преодолеть свои трудности, а победит пусть сильнейший! В прошлом сезоне дважды успех праздновал «Фруктовый Мир» (6:2 и 4:3). Оказался сильнее коллектив Михаила Александрова и на групповой стадии кубка города, 3:2.

20:30 «СтройДом» - «Золотой»