Суперлига по минифутболу превью 6 тур

Спустя три недели городская Суперлига по мини-футболу возвращается! Приходите в уютный СК «Нова Арена» и вы увидите пять увлекательных поединков, которые как всегда будут показаны в прямом эфире, компанией «PITER TV». Также вас ожидает студия с Алексеем Меньшовым и наставниками команд!

14:30 «Водоканал» - «АЖИО-АСАБ»

Первыми в новом году на паркет «Нова Арены» выйдут коллективы Александра Постнова и Олега Львова. На данный момент команды находятся по соседству и ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в Суперлиге. «Водные» в прошлом туре крупно уступили «Золотому», а «АЖИО-АСАБ» потерпел поражение от «РМП». «Водоканал», ведомый двужильным Маркиным, явно ограничен в выборе состава. Поэтому и приходится Николаю поочередно появляться в двух четверках и проводить на поле больше всех игрового времени. Новички пока не так заметны, но потихоньку доверие со стороны тренерского штаба они получают. Тягло отблагодарил Едалина и Миронова за веру и отметился в прошлой игре забитым мячом, в ворота своей бывшей команды. Подопечные Сергея Светлова в эти новогодние каникулы, при поддержке г-на Быстрова, провели подготовительный сбор в Финляндии, правда, далеко не в полном составе. Среди отсутствующих были: Никифоров, Багринец, Алёхин, Карасёв, Максаев…Нет сомнений, что командный дух за это время был укреплен и игроки не только хорошо отдохнули за пределами родного города, но и качественно потренировались. Глубина состава у «АЖИО-АСАБ» есть, а с учетом возможного возвращения в состав ветерана Комашко, тренеру придется поломать голову над выбором игровых звеньев. Чья-то черная серия прервется, обе команды проиграли по три матча кряду…Кто окажется сильнее? Увидим ли мы первую победу в сезоне коллектива Олега Львова? Ответы на эти вопросы даст игра. В прошлом сезоне «Водоканал» набрал четыре очка из шести возможных в противостоянии с «АСАБом», не позволил себя переиграть и на групповой стадии кубка города (встреча закончилась вничью 2:2).

16:00 «РИВ ГОШ» - «Оконный Петербург»

Во втором матче шестого тура «парфюмеры» проверят на прочность «Оконный Петербург». Коллектив Алексея Круковского на данный момент в затылок дышит двум лидерам и в случае успеха на несколько часов может догнать «Золотой» и «Петербург 04». «РИВ ГОШ» в прошлом туре в упорной борьбе сумел переиграть серебряного призера прошлого сезона («Фруктовый Мир»), продлив свою победную серию до трех игр. На этот раз дисквалифицированных игроков нет, тренерский штаб сможет рассчитывать на Абдулова. Подопечные Антона Максимова в туре под № 5, несмотря на крупное поражение от «газовиков» оставили приятное впечатление своей игрой. «Оконный Петербург», явно рассчитывал на более удачный старт и постарается пополнить свой очковый багаж после этого поединка, обезопасив себя от зоны вылета. Кадровых проблем нет, что показал матч против «Петербурга 04», где наставник задействовал всех 12-ти полевых футболистов. Отдохнул Савченко, который в случае необходимости в этот раз будет готов подменить Левина. В прошлом сезоне «окошки» не позволили «парфюмерам» себя переиграть (ничья и победа на стороне Максимова и Ко). Продлится ли удачная серия «Оконного Петербурга» или «РИВ ГОШ» догонит квартет лидеров? Предсказать результат данного сражения крайне затруднительно, тем более, что обе команды любят играть вторым номером, отчего можно ожидать низкой результативности в этой встрече…

17:30 «Петербург 04» - «Золотой»

Центральный поединок шестого тура - противостояние «газовиков» и «ювелиров». Битва гигантов или как их еще называют «олигархов», пожалуй, главная во всем первом круге. К очной встрече команды подходят со стопроцентным результатом, набрав максимум возможных баллов. В прошлом туре в «петербургском» дерби, коллектив Владимира Евтушенко добился крупной победы, но столкнулся с отчаянным сопротивлением, младшего собрата - «Оконного Петербурга». Подопечные Владимира Нахратова имеют отличный подбор исполнителей, от чего не всем игрокам даже находится места в заявке на матч. «Золотой» уже заставил с собой считаться многим и показал, что, несмотря на статус новичка Суперлиги, будет бороться в этом сезоне за самые высокие места. Пять побед кряду отнюдь не случайность, последняя из которых была одержана над «Водоканалом». Подопечные Виктора Егорова первыми в этом году вышли из отпуска и начали тренировочный процесс. Был организован спарринг против «АЖИО-Аполло», который предстал не в боевом составе, как итог крупная победа «ювелиров». Многие эксперты считают, что «Золотой» не сможет остановить победное шествие «газовиков». На данный момент история встреч насчитывает пять встреч и во всех играх сильнее был «Петербург 04». Особенно «ювелирам» стоит обратить внимание на стартовые минуты встречи, уже неоднократно бывало, что подопечные Егорова проваливают начальный отрезок поединка и потом пытаются титаническими усилиями исправить ситуацию. Добавляет головной боли наставнику «Золотого» травма Кузнецова, считающимся по праву лидером команды и ее системообразующим игроком. Будем надеяться, что медицинский штаб команды сумеет «поставить на ноги» Андрея. Многое, конечно, будет зависеть и от игры Степанова, сумеет ли Павел поймать кураж на последнем рубеже. Собравшимся зрителям, безусловно, хочется интриги от первой до последней минуты и можно даже рискнуть спрогнозировать, что основная часть зала, будет болеть за новичка Суперлиги, нежели за его чемпиона. Будем надеяться, что матч действительно получится увлекательным и оправдает ожидания болельщиков!

19:00 «АЖИО-Аполло» - «РМП Групп»

Коллектив Климентия Сидорова, проваливший стартовый отрезок чемпионата встретится с командой открытия - «РМП Групп». «АЖИО-Аполло», получивший, много лестных слов в прошлом сезоне пока имеет всего четыре балла и промежуточное седьмое место. Это явно не тот результат, который может устраивать руководство клуба, впрочем, как и самих игроков. После четырех матчевой дисквалификации на тренерский мостик вернется Климентий Сидоров. Подменявшие главного рулевого «Аполло», ветераны команды Палей и Казаков теперь могут спокойно готовиться непосредственно к участию в игре. В новогодние каникулы подопечные Сидорова (правда, сам наставник в этот момент находился в теплых странах) провели контрольный матч против «ювелиров». Итог - неудовлетворительный, отвратительная явка футболистов и как следствие крупное поражение. Коллектив Александра Плаксина, в отличие от своего соперника начальный отрезок Суперлиги может занести себе в актив. Четыре победы в пяти поединках и как итог промежуточное третье место. В последнем туре подопечные Павла Фицева в упорной встрече переиграли другое «АЖИО», с приставкой «АСАБ». Сумеет ли «РМП» снять очередной куш в виде трех очков и подтвердить свои амбиции на медали или «Аполло» начнет свое восхождение вверх по турнирной таблице? Можно быть уверенным, что страж ворот «РМП Групп» Ильин вновь будет главным действующим лицом на поле, по крайней мере, его комедиантские и вызывающие у публики бурные овации, смех и подсказки, будут играть колоссальную роль, как в общекомандном духе, так и оказывать огромную помощь в тактических действиях команды. Победа больше необходима коллективу Климентия Сидорова, которые в случае неудачи окончательно могут проститься с надеждой о борьбе за пьедестал. Команды встречались в этом сезоне на групповой стадии кубка города, тогда сильнее оказался «АЖИО-Аполло» (5:3).

20:30 «СтройДом» - «Фруктовый Мир»