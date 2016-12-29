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Красивая спортсменка искупалась в водопаде

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Звезда серфинга Анастасия Эшли продолжает развивать карьеру фотомодели и покорительницы мужских сердец.

Анастасия Эшли считается самой известной серфингисткой в мире. В данный момент она редко занимает призовые места крупных соревнований, но слава все равно остается рядом с красоткой из Австралии. Причиной такой популярности стал следующий факт. Спортсменка немного изменила свои жизненные приоритеты. Теперь она реже тренируется и чаще отправляется на фотосессии и модельные показы. Нам кажется, что плавный переход из мира спорта в мир ЗОЖ и гламура девушке удался. Чего стоит последнее видео с купаний красотки в крутом водопаде и десяток-другой смелых фотографий с участием блондинки в ее Instagram.

 

Видео и фото: anastasiaashley, Instagram

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Категории: Спорт Piter Light

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