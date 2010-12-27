Стали известны причины смерти актрисы Дины Мэрилл в США

Звезда американского кино шестидесятых умерла от деменции.

Болезнь нервной системы и мозга стала причиной смерти известной американской актрисы Дины Мэрилл. Об этом местным СМИ сообщили ближайшие родственники звезды мирового кино 60-х годов. По данным сына Дины Мэрилл, ее несколько лет мучала деменция с тельцами Леви. Кроме того, на состояние пожилой актрисы влияли и другие хронические заболевания, а также банальная старость.

Отметим, что Дина Мэрилл умерла в возрасте 93 лет в сосбственном доме неподалеку от Нью-Йорка. Последний раз актриса участвовала в съемках в далеком 2002 году (лента "Ловкие руки"). После этого блондинка больше не работала в кино: видимо, сыграла роль все та же деменция Леви. Самыми известными фильмами с участием Дины Мэрилл стали "Игрок", "Величайший", "Юные дикари", "Баттерфилд 8".

Фото: Variety, Twitter