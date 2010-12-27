Смольный распродает Невский и Литейный под хостелы

Смольный распродает исторические здания в центре и пригородах Петербурга. Их смогут приобрести хозяева будущих хостелов и мини-отелей.

Чиновники из Смольного нашли еще один способ увеличить число хостелов и мини-отелей в Петербурге накануне Чемпионата мира по футболу. В ближайшее время в городе будет продано два десятка нежилых помещений, которые смогут купить люди, мечтающие об отельном бизнесе. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Фонд имущества. Известно, что часть квартир и домов, приготовленных на продажу, находится на Невском и Литейном проспектах, а также на улице Марата и в пригородах Северной столицы. В данный момент чиновники определяют стоимость объектов, ожидается, что разброс ценников будет весьма и весьма серьезным.

По данным "Фонтанки", аренда 320 квадратных метров в доме №87 по Невскому обойдется хозяевам хостела в 6 миллионов в год. Примерно столько же придется отдать за дом на улице Константина Заслонова площадью в 610 квадратных метров. Будущие хостелы разместятся и в других исторических зданиях: например, в аварийном корпусе на Невском проспекте и бывшем ЗАГСе Петродворцового района на улице Аврова или дворовый флигель на Марата.

Распродажа столь крупных объектов недвижимости входит в программу поддержки 3-звездочных отелей и хостелов в Петербурге накануне ЧМ-2018.