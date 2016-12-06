Появилось видео яростного избиения водителя и кондуктора в Краснодаре

В сети появилось видео жестокого избиения водителя и кондуктора в общественном транспорте в Краснодаре 16 июня.

Инцидент был опубликован на видеохостинге "Youtube". На кадрах видно, как двое мужчин очень яростно спорят с водителем. Последний пытается закрыть кабину, дабы отстраниться от агрессивных пассажиров, но мужчины набрасываются на него с кулаками.



Смелая кондуктор бросается на помощь коллеге. Ошарашенные пассажиры начинают разнимать дерущихся, а один из них даже хотел пустить в ход нож, внезапно появившийся в кадре. После непродолжительного конфликта двое зачинателей удаляются через окно.



Обращались ли участники происшествия в полицию - не известно.

Видео: https://www.youtube.com/channel/UCm9_xQ3QpdYGAha4l_vL2Yw