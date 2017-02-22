Петербурженка заявила в полицию о похищении коляски с младенцем

Петербурженка заявила в полицию, что возле дома на улице Брянцева у неё похитили коляску с восьмимесячным ребёнком

UPDATE: сотрудники полиции нашли ее подругу, которой была доверена коляска с малышом. Женщина находилась в гостях.

Ранним вечером среды, 22 февраля 2017 года, в отделение полиции, расположенное в Калининском районе, обратилась женщина. Она рассказала, что у дома №13 по улице Брянцева в неизвестном направлении исчез ее восьмимесячный ребенок.

Женщина сообщила, что у 13-го дома по улице Брянцева попросила подругу присмотреть за коляской и отлучилась. Вернувшись, не нашла никого.

В настоящее время полиция разыскивает девушку и ребенка в коляске цвета хаки.

Видео: архив