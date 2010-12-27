Петербуржец пытался "отжать" парковочное место с помощью топора

В Петербурге соседи не смогли поделить паковочное место во дворе у дома.

Ночью 5 июня в Калининском районе Петербурга неизветсный угрожал мужчине топором на парковке.

Сотрудники полиции в ходе патрулирования получили сигнал с сообщением, что у дома 38 по улице Верности неизвестный угрожает человеку топором. Приехав на место сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин, как выяснилось соседей, которые не смогли поделить место на парковке. Один из участников конфликта решил доказать свою правоту топором.

Известно, что у мужчины изъяли оружие и доставили в ближайший отдел полиции.