Летом будет приостановлена работа петербургских автозаводов

Автозаводы Петербурга объявили даты ухода в летний отпуск.

По данным "Фонтанки", работа завода Hyundai будет приостановлена две недели — с 17 по 30 июля. За это время завод будет производить техобслуживание. После этого предприятие продолжит работу по обычному графику – в три смены, пять дней в неделю.

Nissan также уйдет на каникулы на две недели. Отпуск продлится с 24 июля по 6 августа. В течение этого времени будут чинить оборудования и обслуживать строения на территории предприятия. График после каникул не изменится— в одну смену, три дня в неделю.





Toyota будет отдыхать с с 7 до 20 августа. Завод работает пять дней в неделю в две смены.



