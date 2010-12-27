Летом будет приостановлена работа петербургских автозаводов

По данным "Фонтанки", работа завода Hyundai будет приостановлена две недели — с 17 по 30 июля. За это время завод будет производить техобслуживание. После этого предприятие продолжит работу по обычному графику – в три смены, пять дней в неделю.
Nissan также уйдет на каникулы на две недели. Отпуск продлится с 24 июля по 6 августа. В течение этого времени будут чинить оборудования и обслуживать строения на территории предприятия. График после каникул не изменится— в одну смену, три дня в неделю.
Toyota будет отдыхать с с 7 до 20 августа. Завод работает пять дней в неделю в две смены.
А вот Ford во Всеволожске остановку конвейера не комментирует. Как сообщает профсоюз, автозавод не будет работать в течение 28 рабочих дней, начиная с 17 июля. Информации об изменении графика после каникул пока нет. Сейчас завод работает в одну смену пять дней в неделю.