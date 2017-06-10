Пьяный Галкин записал видеообращение к Бузовой

Страдающий Галкин посвятил Бузовой стихи на французском

Юморист Максим Галкин записал видеообращение к певице и ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой после того, как ее не признали «Прорывом года» на премии МУЗ-ТВ-2017. Он иронически поддержал ее, процитировав Шарля Бодлера.

Он сообщил, что сегодня утром в 7 утра он еще раз решил вспомнить Ольгу Бузову. Артист заявил, что очень уважает ее и поддерживает. Галкин зачитал стихотворение Бодлера «Альбатрос» на чистом французском, прервавшись на то, чтобы сделать глоток воды: «Простите, сушняк».

«Оля, это про тебя. Со всем респектом. Хаю-хай, Ивангай», — сказал он в конце записи, спародировав известного видеоблогера.

Фото:

Instagram: maxgalkinru