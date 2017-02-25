Опубликовано видео жестокого избиения врачей пациентом в Великом Новгороде

Пьяный пациент жестоко избил трех врачей в клинической больнице Великого Новгорода.

По данным регионального Следственного комитета, 38-летнего мужчину с рваной раной на лице доставили в больницу из кафе в состоянии алкогольного опьянения.

В начале он напал на одного из пациентов больницы, не получив сильный отпор, он направился к врачам.

На видео трудно понять, что хотел пьяный дебошир, но он был очень агрессивен и размахивал руками. На видео отчетливо видно с какой силой он бьет одну из врачей, что даже не может встать после удара и убежать. По некоторым данным сотруднице проломили череп. Возбуждено уголовное дело.