Больной глаз и дети стали вескими аргументами для снижения срока Навальному

16 июня в ходе рассмотрения жалобы на арест Алексея Навального Мосгорсуд снизил срок в изоляторе с 30 до 25 суток. Оснований для его полной отмены высшая инстанция не нашла.

Как сообщает "Фонтанка", 16 июня в ходе рассмотрения жалобы на арест Алексея Навального Мосгорсуд снизил срок в изоляторе с 30 до 25 суток. Оснований для его полной отмены высшая инстанция не нашла.



О решении судьи в своем твиттере сообщила пресс-секретать политика Кира Ярмыш. Во время обжалования решения Симоновского суда, который 12 июня за повторное нарушение правил проведения митингов отправил оппозиционера на месяц в изолятор, судья принял во внимание то, что Навальный нуждается в лечении из-за ожога глаза. Смягчило срок и наличие двоих несовершеннолетних детей.



Помимо этого, суд счел доказанным тот факт, что Навальный организовал несогласованную акцию на Тверской улице «через видеохостинг YouTube».



Решение может немного порадовать Навального, ведь он успеет посетить концерт Depech Mode, который пройдет в Москве 15 июля. О том, что у него из-за ареста пропадает билет, оппозиционер написал сразу после ареста в своем аккаунте в твиттере.



Напоминаем, что политика задержали 12 июня, когда он вышел из дома, чтобы отправиться на Тверскую. Накануне через свой канал он объявил о переносе антикоррупционного митинга с согласованного места – проспекта Сахарова – на Тверскую улицу. Решение Навальный обосновал тем, что все компании, к которым организаторы обращались за предоставлением звука на акции, им отказали из-за давления мэрии. В ходе акции на Тверской, до которой Навальный так и не доехал, было задержано порядка 900 человек.

Фото: https://vk.com/edvvvard