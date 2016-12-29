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На заводе "Ниссан" рабочий выжил после падения с высоты

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Мужчина средних лет свалился с автовоза

Накануне утром, в понедельник, 16 января 2017 года, на территории завода "Ниссан" произошел инцидент, едва не окончившийся трагически. Там примерно в половине одиннадцатого часа утра с автовоза, не удержав равновесия, упал 47-летний мужчина.

Пострадавший выжил; его госпитализировали с места происшествия в Третью городскую больницу. Медики диагностировали у пострадавшего травмы головы, груди, рук и ног. Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении больницы, врачи сражаются за его здоровье.

По факту происшествия начата проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

Видео: из архива  

Теги: завод ниссан , петербург , травмы после падения , травмы рабочего
Категории: Новости СПб

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