На заводе "Ниссан" рабочий выжил после падения с высоты

Мужчина средних лет свалился с автовоза

Накануне утром, в понедельник, 16 января 2017 года, на территории завода "Ниссан" произошел инцидент, едва не окончившийся трагически. Там примерно в половине одиннадцатого часа утра с автовоза, не удержав равновесия, упал 47-летний мужчина.

Пострадавший выжил; его госпитализировали с места происшествия в Третью городскую больницу. Медики диагностировали у пострадавшего травмы головы, груди, рук и ног. Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении больницы, врачи сражаются за его здоровье.

По факту происшествия начата проверка, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

Видео: из архива