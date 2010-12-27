Спектакль "Макбет"

Легендарное произведение Уильяма Шекспира в постановке театра "Балтийский дом" ждет ценителей классики из Петербурга.

"Макбет" Люка Персеваля (Германия-Бельгия)— это, прежде всего, таинство отношений Мужчины, Женщины и власти. Сама природа связи, заложенной на архетипном уровне, вырастает в игру, правила которой предопределены догмой, но раскрываются игрокам лишь по ходу действия. Однако чувства сгорают, минуя пик своей остроты, а образовавшуюся пустоту люди пробуют заметить властью. Но попытки заменить одного человека миллионами, подчинив их себе, никогда не увенчаются успехом.

Трагедия У. Шекспира "Макбет" - первая в России постановка известного европейского режиссера Люка Персеваля. "Балтийский дом" для своего дебюта режиссер выбрал неслучайно, ведь именно с ним он сотрудничает уже более десяти лет и не раз называл его своим "родным русским домом".