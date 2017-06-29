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17-летний пьяный водитель без прав наехал на дорожных рабочих в Краснодаре

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Один из пяти рабочих погиб от полученных травм на месте происшествия

 Жуткое смертельное ДТП произошло сегодня, 29 июня, ранним утром на улице Дзержинского в Краснодаре.

17-летний парень в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав ехал по улицам города. Патруль заметиль неадекватное поведение автомобиля "Ленд Ровер"  и попытался остановить. Парень попытался скрыться и врезался в автомобили и группу дорожных рабочих. Один из рабочих от полученных травм скончался на месте ДТП. Еще четыре человека доставили с травмами различной тяжести в больницу.

Внедорожник после столкновения вспыхнул и полностью выгорел. 17-летнему водителю провели тестирование на наличие алкоголя в крови, которое показало 0,43 промилле. По данным местных СМИ, виновник аварии - сын бывшего начальника УВД города Краснодара, который занимал данную должность с 2003 по 2011 года.

Видео: ВК, Жесть Краснодара

Фото: ВК

Теги: авария , дтп , жесть , новости регионов , фото
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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