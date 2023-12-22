Жалобы и представление на приговор Треповой* поступили в Апелляционный военный суд

На подготовку к рассмотрению апелляции и изучение всех материалов дела обвиняемых до назначения предварительного заседания военного суда в Подмосковье даётся до 30 дней.

В апелляционный военный суд в подмосковной Васихе поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой*, осужденной на 27 лет по делу о теракте в кафе на университетской набережной в Петербурге, и Дмитрия Касинцева, который укрывал её после преступления. Информацию передаёт ТАСС.

Судье уже переданы материалы по делу обвиняемых: на подготовку к рассмотрению апелляции и изучение всех материалов дела обвиняемых до назначения предварительного заседания военного суда в Подмосковье даётся до 30 дней.

Напомним, что 25 января текущего года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал Трепову* виновной в участии в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления. Ей было назначено 27 лет лишения свободы и штраф в размере 600 тыс. рублей, а также суд удовлетворил иски на сумму более 16,5 млн рублей. Касинцева осудили на 1 год и 9 месяцев колонии общего режима за укрывательство.

Приговор Треповой* стал самым суровым из когда-либо вынесенных женщинам в России - согласно закону РФ, женщинам не могут назначить пожизненное заключение, а отправляют в колонии общего режима. Суммарный срок за преступления не должен превышать 25 лет, однако в Уголовный кодекс внесли норму, позволяющую назначить до 30-ти лет тюрьмы за террористические преступления.

Ранее Трепова* рассказала, что в кафе на Университетской набережной выполняла задание кураторов из Украины.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ