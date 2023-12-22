Двое задержанных членов РДК* признали причастность и дали показания

Один причастность отрицает, показания не дает, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении И., К. и Щ., подозреваемых в участии в деятельности террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

С января по 16 февраля 2024 года один из фигурантов совместно с неустановленным лицом по указанию представителей террористической организации РДК* осуществлял разведку объектов на территории Петербурга.

Фигуранты уголовного дела 16 февраля приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи, разместили его в тайнике на территории возле Храма Сретения Господня в целях последующего размещения трекера на транспорте, используемом для перевозки гуманитарного груза в пункт временного размещения добровольческого подразделения "Эспаньола".

С 7 по 27 февраля один из соучастников получил 20 кг неустановленного ядовитого вещества, после чего доставил его для хранения в Янино Ленобласти. Ядовитое вещество фигуранты должны были смешать с продуктами питания и отправить в виде гуманитарной помощи добровольцам, принимающим участие в СВО.

Подозреваемых задержали ещё 28 февраля. Двое задержанных признали причастность к террористической организации, дали показания. Один причастность отрицает, показания не дает, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. Все заключены под стражу до 27 апреля.

Тем временем, квартиры на Пискаревском проспекте, пострадавшие от атаки беспилотника продолжают восстанавливать. В домах началось восстановление балконов. Все повреждения устраняют за счет города.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Фото: Piter.tv