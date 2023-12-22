В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для российских военных

В состав преступной группы входили четверо мужчин из числа приверженцев праворадикальной идеологии.

В Петербурге разгромлена законспирированная ячейка украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, её члены планировали отравить пищевые продукты, которые в качестве гуманитарной помощи предстояло отправить российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, и жителям новых территорий РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

В состав преступной группы входили четверо мужчин из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые работали по заданиям украинской военной разведки, заявили в ФСБ.

Следственной службой управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ "Участие в деятельности террористической организации".

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Фото: ФСБ России