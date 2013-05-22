Рождественская ярмарка на Манежной площади собрала в день открытия огромные очереди

Родители с детьми ждут своего часа, чтобы прокатиться на паровозике.

В первый день работы Рождественская ярмарка на Манежной площади оказалась очень востребованной у петербуржцев и гостей города. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv.

Родители с детьми встали в длинную очередь, чтобы прокатиться на сказочном паровозике. Напомним, что горожане смогут здесь бесплатно покружиться и на двухъярусной карусели. Кроме того, жителям города предлагают бесплатно покататься на коньках.

По информации Piter.tv, каждый предприниматель прикрепил к павильонам информацию о вакцинации. Однако от покупателей QR-код не требуют.

Перед праздником Дед Мороз из Великого Устюга получает до 10 тысяч писем в день. Традиционно ближе к Новому году их становится куда больше, особенно от детей. Чаще всего они просят подарить им гаджеты или роликовые коньки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что "Зенит" открыл бесплатный каток для льготников на Крестовском острове.

Видео, фото: Piter.tv