Облако мелкого песка накрыло Японию и Южную Корею

Огромное мелкопесчаное облако накрыло юго-западные районы территории Японии. Метеорологи страны предупредили граждан об ухудшении видимости на дорогах, сообщает ТАСС.
Сейчас в городе Фукуока видимость на дорогах сократилась до двух километров. Плотность мелких частиц пыли достигла крайне опасного уровня. Песок из пустынных регионов Китая и Монголии приносит западный ветер. Метеорологи ожидают, что к 30 марта песок достигнет северо-востока острова Хонсю и накроет город Токио.
Также жителям Южной Кореи с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, власти посоветовали не выходить на улицу до конца марта
Ранее на Пекин второй раз за месяц обрушилась мощная песчаная буря.
Видео: аfpbb.com
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