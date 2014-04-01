Облако мелкого песка накрыло Японию и Южную Корею

Видимость на дорогах сократилась до двух километров.

Огромное мелкопесчаное облако накрыло юго-западные районы территории Японии. Метеорологи страны предупредили граждан об ухудшении видимости на дорогах, сообщает ТАСС.

Сейчас в городе Фукуока видимость на дорогах сократилась до двух километров. Плотность мелких частиц пыли достигла крайне опасного уровня. Песок из пустынных регионов Китая и Монголии приносит западный ветер. Метеорологи ожидают, что к 30 марта песок достигнет северо-востока острова Хонсю и накроет город Токио.

Также жителям Южной Кореи с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, власти посоветовали не выходить на улицу до конца марта

Ранее на Пекин второй раз за месяц обрушилась мощная песчаная буря.

Видео: аfpbb.com