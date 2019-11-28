Диетологи озвучили универсальные советы для борьбы с жиром на животе

Памятку для людей 30+, 40+ и 50+ опубликовали врачи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Любви все возрасты покорны, вот только не любви к еде. Так считают диетологи из Калифорнийского университета. Специалисты, работающие в Сан-Диего, составили универсальную памятку для всех возрастов. В ней говорится, как нужно питаться, чтобы избежать характерных отложений жирка на животе.

Проще всего, по мнению диетологов, живется людям категории "от 30 до 40". Они могут позволить себе умеренно здоровое питание и даже иногда угощаться вредной пищей и фастфудом. Главное при этом много двигаться и заниматься спортом: в здоровом теле метаболизм и обмен веществ сделают свою работу.

После 40 лет обменные процессы замедляются. Врачи рекомендуют поколению "40+" полностью отказаться от фастфуда, газировки и химических сладостей. Им на замену должны прийти овощи и маленькие порции красного мяса два раза в неделю. Совсем отказаться от животной пищи нельзя: это может плохо отразиться на фигуре.

После 50 лет людям рекомендуют есть продукты, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Так человек избежит риска диабета и существенных жировых отлоганий по бокам и на животике. В идеальной пище человека предпенсионного и пенсионного возрастов должно быть мало углеводов, холестерина и большое количество клетчатки.

Видео: Refinery29