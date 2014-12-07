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Президентские выборы в Сирии назначены на конец мая
Сегодня, 13:53
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phil_k

Президентские выборы в Сирии назначены на конец мая

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Выдвижение кандидатов - на 19 апреля.

Народный совет Сирии утвердил проведение президентских выборов на 26 мая. Выдвижение кандидатов начнется с 19 апреля. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал "Аль-Ихбария".

На заседании совета решили, что в выборах смогут принять участие смогут все граждане Сирии, которые находятся на территории государства. Те, кто по какому-то поводу отсутствует в стране, смогут проголосовать на территории дипмиссий 20 мая. 

Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней.

из решения парламента Сирии

Напомним, нынешний президент Башар Асад вступил в должность  в июле 2014. Согласно сирийской конституции, глава государства может занимать свой пост два срока подряд по семь лет.

Ранее удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео.

Фото: pixabay.com
 

Теги: башар асад, война в сирии, выборы в сирии
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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