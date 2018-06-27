Журналисты телеканала "Россия" рассказали об использовании в Сирии БПЛА.

Удар российского дрона-камикадзе по боевикам в Идлибе попал на видео. Известно, что боевой беспилотный аппарат применяется против сирийских террористов на протяжении нескольких лет. На продемонстрированных кадрах видно, что устройство поражает движущийся объект (джип), а также пулеметную точку противника. Пулеметчик поздно услышал звук подлетающего дрона, но все равно предпринял попытку убежать.

К цели изделие подходит на скорости порядка 300 километров в час и от него уже никуда не увернуться Александр Захаров, главный инженер Zala Aero Group

Напомним, что российский "Ланцет" запускается с катапульты. БПЛА летает при помощи электродвигателя. Это устройство работает тише аналогов, а также легче и компактнее. При этом ноу-хау отечественных разработчиков является то, что дрон имеет двойное Х-"оперение". Данное решение увеличило маневренность беспилотника и устойчивость его к пикированию. Вооруженный аппарат весит порядка 12 кг.

ВКС России за 24 часа нанесли более 90 ракетно-бомбовых ударов по джихадистам в Сирии.

Фото и видео: Telegram/Военный осведомитель