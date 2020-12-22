Армия Сирии нанесла удары по турецким военным базам в Хасеке

СМИ: жертвами стали десять военнослужащих Турции.

Армия Сирии нанесла удары по турецким военным базам в провинции Хасака. Об этом сообщили журналисты из издания "Авиа.про". По информации журналистов, правительственные силы атаковали на территории республики объекты, на которых размещались турецкие военные. Удары производились при помощи иранских беспилотников. Предположительно, в результате нападение жертвами стали десять человек, а также ликвидирована боевая техника и вооружение.

Авторы из "Вестника Дамаска" уточнили, что удары совершались за счет СВУ. Портал также подтверждает сведения о погибших среди турецких военнослужащих в провинции. Известно, что целью сирийцев были базы, находящиеся около города Телль-Тамер.

Два взрыва произошли недалеко от базы ВС Турции, расположенной в городе Телль-Тамр на севере провинции Хасака. В результате взрывов погибли и пострадали более 10 турецких военных. заявление "Вестника Дамаска"

Турецкие СМИ со ссылкой на представителей Национальной безопасности опровергают информацию и жертвах в рядах собственных вооруженных сил. Аналитики полагают, что данный конфликт может стать поводом для эскалации в регионе.

В Сирии при обстреле погибли пять мирных граждан.

Фото: Telegram/Военный журнал

